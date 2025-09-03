Бързи производства за шофьори в Кюстендилско, има и задържани

Бързо полицейско производство за управление на МПС след употреба на наркотично вещество е образувано вчера в РУ Дупница. 30-годишнияяят водач на л.а. „Опел“ е проверен от пътни полицаи в района на гр. Сапарева баня, пътувал е в посока Самоков. Направен му е тест с техническо средство за употреба на наркотични вещества, резултатът е положителен. Водачът е задържан с полицейска заповед. За случая е уведомена прокуратурата.

Бързо полицейско производство за притежание на наркотично вещество е образувано вчера в РУ Дупница. При извършена проверка на 30-годишен мъж от с. Джерман полицаите са открили у него опаковка амфетамин. Видът на наркотичното вещество е установен с полеви наркотест. Притежателят на наркотичното вещество е задържан с полицейска заповед. Проверката е извършена на ул. „Софийско шосе“ в Дупница. За случая е уведомена прокуратурата.

Бързо полицейско производство за управление на нерегистрирано МПС е образувано в РУ Дупница снощи. Водачът – 30-годишен дупничанин, на четириколесния мотоциклет е установен по ул. „Драгой Болярин“ в града. За случая е уведомен дежурен прокурор.





