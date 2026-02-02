Бързи производства по два случая на домашно насилие образува пернишката полиция

Служители от Първо и Второ РУ разследват случаи на домашно насилие. На 1 февруари около 8:35 ч. на тел. 112 е получен сигнал от 59-годишна перничанка, че ѝ е нанесен побой от 30-годишния ѝ син. Пристигналите на място полицаи задържали мъжа, който впоследствие бил настанен в Психиатрично отделение на пернишката болница. Майката била прегледана в Спешно приемно отделение и оставена под наблюдение в Хирургично отделение при МБАЛ „Рахила Ангелова“. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата в рамките на образувано бързо производство.

29-годишна перничанка станала жертва на домашно насилие. Инцидентът възникнал тази нощ около 2:30 ч. на домашния адрес на 39-годишен мъж, който нанесъл побой на 29-годишна жена, с която от около една година живеели на семейни начала. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, а от жената са снети писмени сведения. Образувано е бързо производство и работата по документиране на случая продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА