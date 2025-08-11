Бързи производства срещу двама пияни шофьори и един дрогиран на мотоциклет в Перник

Три бързи производства за шофиране на автомобили след употреба на алкохол и наркотици са започнати в Перник. С 2, 22 промила алкохол в издишания въздух е шофирал лек автомобил „Пежо“ 40-годишен перничанин. Мъжът бил проверен на 8 август около 21, 40 ч., на ул. „Стара планина“ в областния град. Дал е кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за до 24 ч. с полицейска заповед.

Отново на 8 август около един час преди полунощ в пернишкото с. Драгичево полицейски служители проверили мотоциклет „Априлия“, с водач 26-годишен перничанин. При изпробването му с техническо средство е отчетен положителен резултат за кокаин. Младежът дал кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за до 24 ч. Мотоциклетът му е иззет.

На 9 август около един час след полунощ в центъра на Перник бил проверен лек автомобил „Ситроен“, с водач 38-годишен от пловдивското с. Дълго поле. Тестът му за алкохол се оказал положителен – 2, 01 промила в издишания въздух. Мъжът отказал кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за до 24 ч. с полицейска заповед. Автомобилът не е негова собственост и не е иззет.

