Бързи производства срещу шофьори за алкохол и наркотици в Пернишко

Бързи производства за шофиране на автомобили след употреба на наркотици и алкохол са започнати от служители на Второ РУ Перник и РУ – Радомир.

Около 17, 15 ч. на ул. „Несебър“ в пернишкия квартал „Изток“ е проверен лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 19-годишен перничанин. При изпробването му с техническо средство е отчетен положителен резултат за канабис. Дал е кръвна проба за химичен анализ и е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка.

С 1, 42 промила алкохол в издишания въздух е шофирал лек автомобил „Ауди“ 25-годишен радомирец. Той е проверен около 00, 45 ч. във вторник в ЖК „Тракия“. Дал е кръвна проба за химичен анализ и е задържан за до 24 ч. с полицейска заповед. Автомобилът не е негова собственост и не е иззет.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






