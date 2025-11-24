Бързи производства срещу шофьор с отнета книжка и пиян зад волана в Пернишко

20-годишен перничанин е задържан за шофиране на автомобил без свидетелство за правоуправление. Младежът бил проверен на 21 ноември на пътен възел „Хумни дол“, управлявайки „Фолксваген Пасат“. Полицаите установили, че управлява автомобила в едногодишния срок на отнетата му по административен ред книжка. Бил задържан за до 24 ч., а работата по образуваното бързо производство продължава.

С над 1,2 промила алкохол е управлявал лек автомобил „БМВ“ 35-годишен перничанин. Мъжът бил проверен вчера около 04:00 ч. в пернишкия кв. „Димова махала“. При изпробването му с техническо средство уредът отчел 2,05 промила в издишания въздух. Дал е кръвна проба за химичен анализ и е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка. Автомобилът не е негова собственост и не е иззет. Работата по образуваното бързо производство продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА