Бързи рогчета за закуска

Най-бързите рогчета

Необходими продукти:

500 грама брашно

4 с. л кисело мляко

180 мл вода

4 с. л олио/зехтин

1 пакет суха мая

1 ч. л сол

1 ч. л захар

1 жълтък

сирене на вкус

Начин на приготвяне:

В голяма купа се смесват киселото мляко, маята, олиото, водата, солта и захарта. На плота или в тава се прави кладенче от брашното, в което се изсипва сместа от течните съставки и се рабърква.

Когато се получи меко тесто, се оставя да почине за 15-20 минути, а след това се разпределя на 8 равни части, които се разточват под формата на елипса. В средата на всяко порче се натрошава сирене и се оформя като рогче.

Рогчетата се нареждат в тава и отгоре се мажат с жълтък. Пекат се в незагряна фурна, настроена на 180 градуса до получаване на златист загар.