Бързи рогчета за закуска

Най-бързите рогчета
Необходими продукти:
- 500 грама брашно
- 4 с. л кисело мляко
- 180 мл вода
- 4 с. л олио/зехтин
- 1 пакет суха мая
- 1 ч. л сол
- 1 ч. л захар
- 1 жълтък
- сирене на вкус
Начин на приготвяне:
В голяма купа се смесват киселото мляко, маята, олиото, водата, солта и захарта. На плота или в тава се прави кладенче от брашното, в което се изсипва сместа от течните съставки и се рабърква.
Когато се получи меко тесто, се оставя да почине за 15-20 минути, а след това се разпределя на 8 равни части, които се разточват под формата на елипса. В средата на всяко порче се натрошава сирене и се оформя като рогче.
Рогчетата се нареждат в тава и отгоре се мажат с жълтък. Пекат се в незагряна фурна, настроена на 180 градуса до получаване на златист загар.