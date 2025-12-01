Топ теми

Бързи рогчета за закуска

Дата:
от: Готви със Струма
Най-бързите рогчета

Необходими продукти:

  • 500 грама брашно
  • 4 с. л кисело мляко
  • 180 мл вода
  • 4 с. л олио/зехтин
  • 1 пакет суха мая
  • 1 ч. л сол
  • 1 ч. л захар
  • 1 жълтък
  • сирене на вкус

Начин на приготвяне:

В голяма купа се смесват киселото мляко, маята, олиото, водата, солта и захарта. На плота или в тава се прави кладенче от брашното, в което се изсипва сместа от течните съставки и се рабърква.

Когато се получи меко тесто, се оставя да почине за 15-20 минути, а след това се разпределя на 8 равни части, които се разточват под формата на елипса. В средата на всяко порче се натрошава сирене и се оформя като рогче.

Рогчетата се нареждат в тава и отгоре се мажат с жълтък. Пекат се в незагряна фурна, настроена на 180 градуса до получаване на златист загар.

