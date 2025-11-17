Топ теми

Бързи сиренки

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 352 )

Необходими продукти:

  • 1 ч.ч. натрошено сирене
  • • 1 ч.ч. кисело мляко
  • • 2 ч.ч. брашно + още 1/2 ч.ч., ако тестото е меко
  • • 1 ч.л. сода за хляб
  • • 1 ч.л. сол
  • • 50 г масло
  • • 1 бр. яйце за намазване
  • По желание:
  • • кашкавал
  • • колбас – салам, шунка

Начин на приготвяне:

Всички продукти, без яйцето и маслото, се смесват и се омесва тесто. Разделя се на 10 парчета, които се оформят на топчета – без да се разплескват. Редят се в намаслена и набрашнена тава. Мажат се с разбитото яйце и в средата на всяко се слага по едно парченце масло. По желание могат да се поръсят с настърган кашкавал. Сиренките се пекат в силна фурна на 250 С за около 20 минути.

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *