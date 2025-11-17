Бързи сиренки

Необходими продукти:
- 1 ч.ч. натрошено сирене
- • 1 ч.ч. кисело мляко
- • 2 ч.ч. брашно + още 1/2 ч.ч., ако тестото е меко
- • 1 ч.л. сода за хляб
- • 1 ч.л. сол
- • 50 г масло
- • 1 бр. яйце за намазване
- По желание:
- • кашкавал
- • колбас – салам, шунка
Начин на приготвяне:
Всички продукти, без яйцето и маслото, се смесват и се омесва тесто. Разделя се на 10 парчета, които се оформят на топчета – без да се разплескват. Редят се в намаслена и набрашнена тава. Мажат се с разбитото яйце и в средата на всяко се слага по едно парченце масло. По желание могат да се поръсят с настърган кашкавал. Сиренките се пекат в силна фурна на 250 С за около 20 минути.