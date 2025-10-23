Бързо производство  е образувано срещу пиян шофьор от Брезник

Брезничанин е задържан за шофиране на автомобил след употреба на алкохол. 51-годишният мъж управлявал товарен автомобил „Опел Комбо“ и бил проверен около 17, 20 ч. в землището на с. Слаковци. При изпробването му с техническо средство за алкохол са отчетени 2, 14 промила в издишания въздух. Мъжът отказал кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за до 24 ч. с полицейска заповед. Автомобилът не е негова собственост и не е иззет. Срещу него е образувано бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА