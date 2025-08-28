Бързо производство за шофиране на автомобил след употреба на алкохол и наркотични вещества е образувано от служители на РУ – Брезник



Сигнал за самокатастрофирал лек автомобил на пътя от земенското с. Габров дол посока с. Гигинци бил подаден на тел. 112 вчера. Брезнишки полицаи установили, че колата е марка „Фолксваген“ и е шофирана от 39-годишен перничанин. С него са пътували още две жени, като тримата не са пострадали. При изпробване на водача за алкохол и наркотици били отчетени положителни резултати – 2, 25 промила в издишания въздух и употреба на амфетамин. 39-годишният мъж е задържан за до 24 ч. с полицейска заповед и действията по разследването продължават.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






