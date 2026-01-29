Бързо производство срещу сръбски гражданин, спипан дрогиран в Радомир

Сръбски гражданин е задържан за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. В сряда малко преди 9 ч., на ул. „Райко Даскалов“ в гр. Радомир е извършена проверка на лек автомобил „Фиат“, управляван от 56-годишен мъж с постоянен адрес в Република Сърбия. При изпробването му с техническо средство е отчетен положителен резултат за канабис. Водачът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ и е задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед. Образувано е бързо производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА