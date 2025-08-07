Топ теми

Бърз специалитет на сач

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 344 )

Необходими продукти:

краставици 2
Бамя 50 г
1 червена чушка
1 зелена чушка
50 маслини без костилка
2 люти чушки
домата 5
2 глави кромид
200-300 свинско месо
зехтин (или олио) 1-2 с.л.
сол

Начин на приготвяне:

Краставицата, бамята и чушките се нарязват на парчета, маслините и лютите чушки – на кръгчета, доматите – на кубчета, а кромидът – на полумесеци.

Месото се нарязва на хапки. Сачът се загрява и върху него се сипва зехтинът (или олио). Слагат се всички подготвени продукти и когато са почти готови, се поръсва със солта.



