Бърз специалитет на сач

Необходими продукти:

краставици 2

Бамя 50 г

1 червена чушка

1 зелена чушка

50 маслини без костилка

2 люти чушки

домата 5

2 глави кромид

200-300 свинско месо

зехтин (или олио) 1-2 с.л.

сол

Начин на приготвяне:

Краставицата, бамята и чушките се нарязват на парчета, маслините и лютите чушки – на кръгчета, доматите – на кубчета, а кромидът – на полумесеци.

Месото се нарязва на хапки. Сачът се загрява и върху него се сипва зехтинът (или олио). Слагат се всички подготвени продукти и когато са почти готови, се поръсва със солта.





