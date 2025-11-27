Бърз съд за столичанин, кътал наркотици в пернишко село

Криминално проявен мъж е задържан за притежаване на голямо количество наркотични вещества. Полицейските действия са проведени в рамките на специализирана операция от криминалисти на Второ РУ. Органите на реда са претърсили къща в пернишкото с. Горно Бучино, обитавана от 40-годишен столичанин, познат на полицията за нанасяне на телесна повреда и палеж.



Открити и иззети са близо 750 грама суха зелена листна маса и съцветия, реагирали на марихуана при полеви тест; 9 стръка коноп; влагомер, лампи, метална мелничка и буркан със суха зелена листна маса. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство, което продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА