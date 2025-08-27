Правителството увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лв.

На свое заседание Министерският съвет одобри увеличение на капитала на Българската банка за развитие (ББР) с 4 милиарда лева и на Българския енергиен холдинг (БЕХ) с 1,5 милиарда лева. Мерките са част от средносрочната бюджетна прогноза за периода 2025–2028 г. и целят финансиране на стратегически проекти в икономиката и енергетиката.

Решението за увеличение на капитала на ББР беше придружено с постановление за промени по бюджета на Министерството на финансите. Целта е банката да има дългосрочен капацитет за финансиране на приоритетни публични инвестиции, включително индустриални зони, ВиК инфраструктура, зелена енергия и проекти в сектор „Отбрана и сигурност“.

„Средствата няма да окажат влияние върху бюджетния дефицит. Те ще се съхраняват по специална сметка в БНБ, като се гарантира прозрачност и оперативна самостоятелност на банката“, уточни финансовият министър Теменужка Петкова.

Паралелно с това, кабинетът прие и постановление за увеличение на капитала на БЕХ. Очаква се средствата да бъдат насочени към рехабилитация на енергийна инфраструктура, включително хидроагрегатите на ПАВЕЦ „Чаира“, електроцентрали на НЕК и изграждането на 7-и и 8-и блок в АЕЦ „Козлодуй“ с реактори AP-1000.

„Тези 1,5 милиарда лева ще подкрепят изпълнението на инвестиционната програма на холдинга, която надхвърля 15 милиарда в средносрочен план“, подчерта енергийният министър Жечо Станков.

Очакваният ефект е увеличаване на приходите от дивиденти към държавния бюджет, както и повишаване на приходите в икономиката чрез реализация на ключови проекти.

