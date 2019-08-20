Бюрото по труда в Благоевград с важна информация за безработните

Бюрото по труда обяви свободните работни места в Благоевград и региона.За специалисти с висше образование има 15 свободни места.Търсят се оперативен счетоводител,експерт връзки с обществеността,учител в детска градина,учител на деца със СОП
преводач /испански,руски,английски език/,инженер качество,специалист доставки ,специалист компютърни системи ,професионален консултант вътрешен одитор, логопед и психолог.
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 165 места
2 Търговски представители Средно образование
2 Продавач – консултанти Средно образование
5 Работника склад Средно образование
1 Работник поправка на гуми Средно, основно образование
1 Електротехник, промишлено предприятие Средно образование
2 Фрезисти Средно техническо образование
4 Стругари Средно техническо образование
1 Работник, кухня Средно образование
2 Санитари Средно образование
1 Монтажник дограма Средно образование, опит
1 Обслужващ магазин Средно образование
2 Транжори Средно образование, опит
1 Отчетник, измервателни уреди Основно,средно образование
2 Работници, обезкостяване Основно,средно образование
2 Шлайфисти Средно техническо образование
1 Монтьор МПС Средно образование, опит
30 Шивачи/шивачки Средно образование
3 Гладачи Средно образование
3 Мениджъри екип Средно образование
10 Застрахователни агенти Средно образование
12 Осигурителни посредници Средно образование
4 Общи работници Средно образование
5 Бармани Средно образование
20 Касиери Средно образование
5 Автомонтьори Средно образование
3 Шлосери Средно образование
1 Оператор,оборудване на спиртни напитки и пиво Средно образование
20 Монтажници Средно образование
2 Общи работници производство на пелети Основно,средно образование
9 Работника строителство Основно образование
5 Електротехници Средно образование
3 Помощници на учителя Средно образование