Бюрото по труда в Благоевград с важна информация за безработните

Бюрото по труда обяви свободните работни места в Благоевград и региона.За специалисти с висше образование има 15 свободни места.Търсят се оперативен счетоводител,експерт връзки с обществеността,учител в детска градина,учител на деца със СОП

преводач /испански,руски,английски език/,инженер качество,специалист доставки ,специалист компютърни системи ,професионален консултант вътрешен одитор, логопед и психолог.

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 165 места

2 Търговски представители Средно образование

2 Продавач – консултанти Средно образование

5 Работника склад Средно образование

1 Работник поправка на гуми Средно, основно образование

1 Електротехник, промишлено предприятие Средно образование

2 Фрезисти Средно техническо образование

4 Стругари Средно техническо образование

1 Работник, кухня Средно образование

2 Санитари Средно образование

1 Монтажник дограма Средно образование, опит

1 Обслужващ магазин Средно образование

2 Транжори Средно образование, опит

1 Отчетник, измервателни уреди Основно,средно образование

2 Работници, обезкостяване Основно,средно образование

2 Шлайфисти Средно техническо образование

1 Монтьор МПС Средно образование, опит

30 Шивачи/шивачки Средно образование

3 Гладачи Средно образование

3 Мениджъри екип Средно образование

10 Застрахователни агенти Средно образование

12 Осигурителни посредници Средно образование

4 Общи работници Средно образование

5 Бармани Средно образование

20 Касиери Средно образование

5 Автомонтьори Средно образование

3 Шлосери Средно образование

1 Оператор,оборудване на спиртни напитки и пиво Средно образование

20 Монтажници Средно образование

2 Общи работници производство на пелети Основно,средно образование

9 Работника строителство Основно образование

5 Електротехници Средно образование

3 Помощници на учителя Средно образование



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