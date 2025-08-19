„Бях изнасилена на самолет“: Млада жена търси справедливост и компенсация

24-годишна британка разказа пред BBC как е била изнасилена по време на полет на Qatar Airways от Доха за Лондон през септември миналата година. Младата жена не разкрива самоличността си, защото се срамува от преживяното, но заяви, че ще търси справедливост и компенсация.

По думите ѝ по време на дългия полет тя си пуснала да гледа филм, сложила си слушалки, завила се и заспала. В това време възрастен мъж, седящ до нея, се възползвал от ситуацията.

Жертвата веднага сигнализирала стюардесите, а при кацането нападателят бил арестуван.

На 66-годишния Момаде Джусаб са повдигнати обвинения и през март тази година е признат за виновен „за сексуално насилие чрез проникване и сексуално посегателство“. Той е осъден на шест години и половина затвор. Макар и удовлетворена от осъдителната присъда, Кели признава, че травмата я преследва ежедневно: „Не излизам на събития, не мога да съм сред хора. Страх ме е, не искам да ме докосват или гледат.“

Жената обаче се сблъсква с ново изпитание – отказ за финансова компенсация от държавата. Искането ѝ било било отхвърлено с аргумента, че престъплението не е извършено на „релевантно място“. Според действащите правила, самолет се счита за такова място само ако с британска регистрирация. Тъй като инцидентът станал на самолет на Qatar Airways, тя няма право на обезщетение.

Адвокатите ѝ определят отказа като „ирационален“ и настояват за законодателна промяна. Те посочват, че въпреки че от 1996 г. насам престъпления на чуждестранни самолети, кацащи във Великобритания, могат да бъдат съдени по британското законодателство, жертвите все още не получават право на компенсация.

Министерството на правосъдието отговори, че правилата и стойностите на обезщетенията се определят от парламента, и подчерта ангажимента си да намали наполовина насилието срещу жени и момичета през следващото десетилетие.

Кели, която продължава битката за обезщетение, казва, че говори публично, за да предупреди други жени: „Моля ви, бъдете внимателни, особено когато пътувате сами. Не живейте в страх, но имайте предвид, че има хора, които могат да ви наранят. Това може да се случи на всеки“.btvnovinite





