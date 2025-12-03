Б. Борисов: Повече не може да се търпи така

„Повече не може да се търпи така“. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

„Не сме отстъпили (бел. ред. за бюджета). Искам да разделя протеста на две и да благодаря на първата част. Той беше обявен против бюджета, от първия ден всички от ГЕРБ сме се обединили, че бюджетът е лош. Този протест свърши много добра работа“, каза Борисов.

„Вчера съм провел сигурно над 100 разговора“, каза още той.

Малко преди това от ГЕРБ-СДС изразиха надежда диалогът между бизнеса и синдикатите да продължи и заявиха, че МВР са се справили перфектно на протеста.

„Днес ще разгледаме искането за оттегляне на бюджета и се надявам диалогът, който се възстанови вчера между бизнеса и синдикатите, да продължи“, каза Йорданка Фандъкова от парламентарната група (ПГ) на ГЕРБ-СДС пред журналисти на влизане в парламента. Изказването ѝ е в отговор на въпрос дали предвид исканията на протестиращите оттеглянето на бюджета е достатъчно.

Младен Маринов от ПГ на ГЕРБ-СДС коментира, че спрямо ситуацията от МВР са се справили перфектно на протеста в понеделник срещу проектобюджета за следващата година.

Източник: „Фокус“, БТА