Б. Деливерски: Община Благоевград да изпълни закона и да обяви недовършената сграда при градската градина за незаконна

В отворено писмо, изпратено до вестник „Струма“, директорът на „Булинтра“ ЕАД Борислав Деливерски отправя апел към кмета на Благоевград Методи Байкушев да изпилни закона и да разпореди събаряне на сграда над градската градина, която близо 30 години стои недовършена. Публикуваме писмото му без редакторска намеса:

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

С настоящото открито писмо публично поставям въпроси, свързани с продължаващо повече от 15 години бездействие на община Благоевград по отношение на доказано незаконно строителство, за което съществува пълна, непротиворечива и официална административна документация както в община Благоевград, така също в РДНСК-Благоевград, ДНСК и Прокуратурата.

Договорът за ОПС, сключен през 1995 г между „Булинтра“ ЕАД и Общината поддържа текущи правни последици до въвеждане на обекта в експлоатация или разваляне. Собствеността в останалата част на сградата, без значение кога, как и от кого е придобита, не влияе по никакъв начин върху взаимоотношенията между равнопоставените по този договор страни.

С констативен акт № 154 от 10.09.2009 г, съставен от компетентния за това орган в общинска администрация, е установено извършване на строителство без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж, в нарушение на ЗУТ. Съставеният акт е надлежно връчен на представляваното от мен дружество и не е оспорен, като същевременно е издадено и разпореждане за спиране на строителството. Заповед за премахване на строежа по започналото административно производство не е издадена и до момента.

Многократни проверки и констативни протоколи на РДНСК и Общинска администрация потвърждават впоследствие установените нарушения с констативен акт № 154 от 10.09.2009 г.

Нито един от тези документи не е отменен, обезсилен или опроверган.

Въпреки това действия от страна на Общината липсват!

Законът се заобикаля, а незаконното строителство се толерира! С цитираното от Вашия зам. кмет по строителството пред ДНСК „становище на арх. Кирев“, както и Вие много добре знаете, не могат да бъдат санирани незаконни строежи, подлежащи на премахване!

Това не е бюрокрация, а системно бездействие, което засяга гражданите, инвеститорите и доверието в институциите. Законът трябва да важи за всички, прилагането му не следва да се отлага с десетилетия. Оперативната самостоятелност на кмета не включва правото да се прикрива незаконно строителство или да се пренебрегват задължителни указания на ДНСК.

В тази връзка публично и отговорно Ви призовавам:

* да се извърши незабавна проверка по документи и на място, в съответствие с разпорежданията на ДНСК (които само за миналата година са 6 на брой);

* да се изясни правният статут на строежа в съответствие с множеството констатации на РДНСК и общинска администрация в пероида 2008 г. – 2022 г.

* да се предприемат всички предвидени в ЗУТ действия за законосъобразно приключване на случая – без избирателност, без заобикаляне на фактите и без прикриване на нарушения.

Случаят е от обществен интерес и засяга върховенството на закона, равнопоставеността на гражданите и доверието в институциите.

С уважение: Борислав Деливерски – изпълнителен директор на „Булинтра“ ЕАД