Б. Кьосев се надъхва след издънката срещу ЦСКА II: „Вихрен“ трябва да е в оптимален състезателен режим в Разград

„Вихрен“ пропътува 500-те километра до Разград, където довечера в 19,00 ч. на базата „Гнездо на орли“ ги очаква дубълът на „Лудогорец“. Това е второ поредно гостуване за еделвайсите, които при визитата си в столицата на ЦСКА II преди седмица записаха първата си загуба, откакто се завърнаха при професионалистите. Според разчетите на наставника им Борислав Кьосев бяло-зелените вече трябва да са в оптимален състезателен режим и ще се опитат да вземат нещо срещу хората на Захари Сираков, въпреки че през миналия сезон първенецът на Югозапад бра ядове именно срещу отборите с числа след имената, както ги наричаше предишният старши треньор на санданчани Николай Николов-Чезето. В клубния автобус за Делиормана не се качи наказаният централен защитник Даниел Кикиово, който бе изгонен в „Драгалевци“ в хода на мача срещу армейците, подсилени с футболисти от първия отбор. Мача тогава не изкара докрай и младият халф Алекс Веселински, който се контузи тежко и отпада за дълго от сметките на треньорския щаб. Мястото на нигерийския бранител в средата на ариергарда по всяка вероятност ще заеме опитният Румен Сандев, който поради травма пропусна последните две срещи на новака. От друга страна, наказанието на Кикиово отваря място в групата за третия чужденец без европейски паспорт Юри де Соуза, който получи червен картон на старта на първенството в Горна Оряховица, а след като излежа санкцията си срещу „Спартак“ /Пл/, остана извън състава и миналия уикенд.

Наказанието на Д. Кикиово форсира завръщането на Р. Сандев Младият А. Видинов също е опция пред Боце за попълване на квотата U21



По-сложен изглежда въпросът с липсата на Ал. Веселински, която налага пренареждане на стартовата формация на „Вихрен“, тъй като бившият играч на „Марек“ покриваше квотата U21 при еделвайсите, и сега Кьосев трябва да решава кой от младоците да внедри сред титулярните 11. Разградчани паднаха на гости на треперилия до последно за статута си „Спортист“, което извади извън релси наставника З. Сираков.

„Представянето ни в Своге беше безобразно. Не сме доволни от показаното, проблемите ни с гостуванията остават същите както от миналата година. Самочувствието на този млад отбор не е на нужното ниво и класата, която демонстрираме вкъщи, я няма, когато играем навън“, коментира разочарованият предводител на лудогорци, но няма съмнение, че ще нахъса подопечните си да повторят играта в предишното домакинство, когато разбиха с 4:1 ЦСКА II, и срещу амбициозните новаци от крайния Югозапад.

