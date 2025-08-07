Важни промени, свързани в еврозоната, влизат в сила от 8 август

Важни промени, свързани в еврозоната влизат в сила от утре. Целта – да не се допусне необосновано покачване в цените.

А ето част от тях:

Комисията за защита на потребителите и Антимонополната комисия ще следят за необосновано вдигане на цените на храните, както и дали има независещи от търговците фактори, като промени в разходите за производство, доставка, съхранение и продажба.

Ако търговците не успеят да ги докажат, ще бъдат глобени.

Търговците с годишен оборот от над 10 мин. лева са длъжни да публикуват всеки ден до 7 часа сутринта на интернет страницата си цените на стоките от така наречената „голяма потребителска кошница“.

Ако това не се случи, ще бъдат глобявани.

Комисията за защита на потребителите ще публикува на сайта си цените на всички големи търговци.

Всеки търговец, който не обозначи цените си в лева и в евро от 8 ноември, ще бъде глобен.





