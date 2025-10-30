ВАЖНО! Въвежда се временна организация на движението на 31 октомври във връзка с провеждането на шествието „Анти Хелуин“ в кв. „Струмско“

Община Благоевград въвежда временна организация на движението на 31 октомври 2025 г. във връзка с провеждането на шествието „Анти Хелуин“ в кв. „Струмско“.

За осигуряване на безопасността на участниците и гражданите движението на моторни превозни средства ще бъде временно ограничено в часовия диапазон от 18:30 ч. до 20:00 ч.

Шествието ще премине по следния маршрут:

от пл. „Възраждане“ по ул. „Освобождение“ до кръстовището на ул. „Яне Сандански“;

по ул. „Яне Сандански“ до ул. „Битоля“;

по ул. „Битоля“ до ул. „Солунските атентатори“;

по ул. „Солунските атентатори“ до ул. „Гемиджиите“;

по ул. „Гемиджиите“ обратно до пл. „Възраждане“.

Община Благоевград апелира водачите на моторни превозни средства да спазват временната организация на движение и указанията на служителите на реда, които ще регулират трафика по време на събитието.

Благодарим на гражданите за проявеното разбиране и съдействие.