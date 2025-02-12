ВАЖНО ЗА АБИТУРИЕНТИТЕ! ЮЗУ обявява конкурс за есе, отличените – вход за университета

Философският факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за ученическо есе, насочен към ученици от 12 клас.

Темите, по които участниците могат да пишат, са: „Аз съм България и нейното европейско бъдеще“, „България в Европа: светлини и сенки“, „Аз и моята свързаност със света: общуване и отчуждение“, „Какво ме кара да (не) остана в България?“.

Всеки ученик, отличен в конкурса, ще получи удостоверение за постижения, което дава право да бъде записан като студент в специалност „Политология“, „Социология“ или „Философия“.

Крайният срок за изпращане на есетата е 23 май 2025 година.

Най-високо оценените творби ще бъдат публикувани в електронното списание „NotaBene“, издавано от Центъра за изследване и разпространение на политически и философски идеи към катедра „Философски и политически науки“ на Югозападния университет.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА