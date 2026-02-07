ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ! До 20 февруари се подават заявления за допускане до матурите, в т.ч. и от скъсани предишни години

До 20 февруари е срокът за подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити /ДЗИ/, сесия май-юни на настоящата учебна 2024/2025 година. Това съобщи и напомни на дванадесетокласниците и родителите председателят на Областната комисия по организирането и провеждането на ДЗИ, старши експертът в РУО – Благоевград Анета Стоянова.

Заявления се подават до директора на училището, в което се обучават зрелостниците. Лица, които са придобили правото да полагат държавни зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявление до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Регионалното управление на образованието.

А. Стоянова коментира, че в училищата в областта се обучават общо 2681 дванадесетокласници, от които 2585 в дневна форма и 96 в самостоятелна.

„Освен за настоящите ученици в 12 клас посоченият срок се отнася и за зрелостници от предишни години, които по една или друга причина не са се явили на ДЗИ или не са ги положили успешно. Те също трябва да подадат заявление, ако искат да бъдат допуснати до държавните зрелостни изпити“, изрично подчерта председателят на областната комисия.

Припомняме, че от 2022 г. матурите се провеждат по нов формат и правила. Завършващите професионални гимназии/паралелки задължително трябва да положат като втори ДЗИ изпит за придобиване степен на професионална квалификация. Във връзка с промените и новия Закон за предучилищното и училищно образование за дванадесетокласници от профилираните гимназии/паралелки втората матура е по профилиращ учебен предмет по избор, с изключение на български език и литература.

Също така зрелостниците имат възможност да положат изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните матури. Самото валидиране означава, че ученици могат да се явят на изпит по предмет, който не са изучавали като профилиращ в 11 и 12 клас. Валидирането касае и лица, завършили средно образование, които не са изучавали определен предмет в училище. Пример за това са идващите от чужбина.

Срокът за подаване на заявления за валидиране на компетентностите е същият като за матурите – до 20 февруари.

А иначе задължителният за всички завършващи средно образование ДЗИ по български език и литература е на 21 май 2025 г., с начало 8.30 часа (на същата дата се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021-2022 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по БЕЛ като ООП по реда на ДЗИ). Вторият задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) е на 23 май. Допълнителните ДЗИ по желание на ученика са в периода 27 май – 03 юни 2025 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021-2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ, с изключение на изпита по български език и литература като ООП).

Важно е да се знае, че в момента тече срокът за подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език от националното външно оценяване /НВО/ в 7 клас и 10 клас, както и на НВО по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности. Всеки ученик по свое желание може да положи изпит по учебния предмет чужд език, изучаван в задължителните учебни часове, чрез което се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности. Срокът за подаване на заявления е до 17.02.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА