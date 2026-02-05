ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ: Започна подаването на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити

Започна подаването на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити. Зрелостниците подават до 20 февруари документи в училището, в което се обучават. До 19 май 2026 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали. Също до 19 май 2026 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит.

През учебната 2025-2026 година ДЗИ по Български език и литература ще се проведе на 20 май 2026 г., от 8.30 часа. На 22 май 2026 г., от 8.30 часа е вторият държавен зрелостен изпит, а в периода от 26 май до 2 юни 2026 г. – ДЗИ по желание на ученика.

До 11 юни 2026 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на https://results12.mon.bg/

Сесия август-септември:

21 август 2026 г., от 8.30 часа е ДЗИ по Български език и литература.

24 август 2026 г., от 8.30 часа – Втори държавен зрелостен изпит

в периода от 25 август до 28 август 2026 г. – ДЗИ по желание на ученика

от 22 юни до 03 юли 2026 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават

до 20 август 2026 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 20 август 2026 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит

до 4 септември 2026 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на https://results12.mon.bg/