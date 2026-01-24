ВАЖНО! Свлачище затвори пътя за Мелник при разклона за с. Виногради

Поради възникнало свлачище на пътя за град Мелник (разклонът за с. Виногради), временно е ограничено движението.

С цел гарантиране безопасността на всички участници в движението, участъкът е обезопасен, а на място работи тежкотоварна техника.

Извършват се дейности по разчистване и отстраняване на свлечената земна маса. След приключване на необходимите ремонтно-възстановителни работи и при осигурени безопасни условия, пътят ще бъде отворен отново за движение.

Призовават се водачите да шофират с повишено внимание и при възможност да използват алтернативни маршрути.