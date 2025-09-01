ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Затварят главната улица „Георги Димитров“ в Симитли

Община Симитли уведомява жителите и гостите на града, че на 04 и 05 септември 2025 г. (четвъртък и петък) главната улица „Георги Димитров“ ще бъде изцяло затворена за движение на моторни превозни средства.

Причината е извършване на строително-монтажни дейности и полагане на нова асфалтова настилка.

Движението ще бъде пренасочено по обходни маршрути:

ул. „Христо Ботев“

ул. „Христо Смирненски“

ул. „Трети март“

ул. „Илинден“

ул. „Октомврийска“

ул. „Ямбол“

ул. „Стара планина“

МПС над 3,5 тона ще бъдат пренасочвани по обходни маршрути извън град Симитли.

Молим всички участници в движението да се съобразят с временната организация. Вашето съдействие е важно за безопасността и успешното изпълнение на ремонтните дейности.





