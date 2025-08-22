Важно съобщение за жителите и гостите на Симитли! Временно затварят централната улица поради строително-монтажни дейности

Община Симитли уведомява жителите и гостите на града, че от 24 август 2025 година (неделя) ще бъде затворена за движение главната улица „Георги Димитров“. Движението ще бъде ограничено и в двете посоки на движение в участъка от паметник „Лъвчето“ до Детска градина „Радост“ – филиал Ян Бибиян в Симитли. Ограничението се въвежда във връзка с изпълнение на строително-монтажни дейности на пътя и ще остане в сила до приключване на ремонтните работи.

Движението на моторни превозни средства ще бъде пренасочено по следните улици и обходен маршрут: „Христо Ботев“; „Христо Смирненски“; „Трети март“; „Илинден“; „Октомврийска“; „Ямбол“ и „Стара планина“.

Автомобилите с тегло над 3,5 тона ще бъдат пренасочвани по обходни маршрути извън град Симитли.

По главната улица на града ще бъде разрешено движение единствено на автомобили със специален режим, както и на автобусите, обслужващи пътната мрежа между селата, град Симитли и град Благоевград.





