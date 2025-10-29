ВАЖНО! 31 октомври е крайният срок за подаване на декларация за освобождаване от такса смет в Сандански

Община Сандански информира, че могат да бъдат подавани декларации по чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване. Крайният срок за подаване на декларациите е 31 октомври 2025 г. Подават се в Административния център на община Сандански, бул. „Свобода“ № 14.

Право на частично освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване имат всички лица, чиито имоти попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината, и когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец.