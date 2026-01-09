Ваксинирането на деца срещу варицела – задължително от юли

Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година. Наредба за имунизациите в България е обнародвана в днешния „Държавен вестник“. Ваксината е безплатна, предава БТА.

Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 г., в двудозова схема на прилагане – първи прием на 12-15-месечна възраст и реимунизация на четиригодишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата доза възникна заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни.

През ноември в мотивите за промените на наредбата беше посочено, че Националният експертен съвет по имунизации предлага включване на варицелна моноваксина в Имунизационния календар като задължителна имунизация и последваща реимунизация. При децата най-честите усложнения са тежко протичаща варицела и кожни лезии, причинени от вторична бактериална инфекция, докато при възрастните заболели водещи са хематологичните усложнения и пневмониите. При имунокомпрометираните лица, заболели от варицела, по-често се регистрират хематологични и гастроинтестинални усложнения, се посочва още в мотивите за нормативни промени.

С обнародваната наредба се въвежда възможността за целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус при бременни жени, чиято бременност е между 24-а и 36-а гестационна седмица. Имунизацията е безплатна и препоръчителна. Целевата имунизация е включена в наредбата по предложение на Националния експертен съвет по имунизации, подкрепено от Експертния съвет по акушерство и гинекология, както и от главния координатор на Експертния съвет по неонатология.