Ваксинираните с “Пфайзер” ще се нуждаят и от трета игла

Съединените щати се подготвят за възможността да бъде необходима допълнителна ваксинация 12 месеца след като хората първоначално са били ваксинирани срещу COVID-19. Това заяви представител на Белия дом, предаде БГНЕС.



Продължителността на имунитета след ваксинацията все още се проучва. Може да се наложат допълнителни еднократни ваксинирания, каза Дейвид Кеслер, главен научен директор на оперативната група за реагиране на COVID-19 към кабинета на президента Джо Байдън пред Конгреса.



“Сегашното мислене е, че тези, които са по-уязвими, ще трябва да бъдат ваксинирани отново първи”, каза той.



Междувременно Алберт Бурла, главен изпълнителен директор на Pfizer Inc (PFE.N), заяви, че хората вероятно ще се нуждаят от трета доза ваксина срещу COVID-19 в рамките на 12 месеца след поставянето на първите две дози, съобщи CNBC.



Според първоначални данни ваксините от Moderna Inc (MRNA.O) и партньорите Pfizer Inc (PFE.N) и BioNTech SE запазват по-голямата част от ефективността си в продължение на поне шест месеца, макар че все още няма гаранция и определен срок за действието им.



Експертите казват, че дори ако тази защита продължи много по-дълго от шест месеца, бързо разпространяващите се мутации на COVID-19 и други, които могат да се появят, могат да доведат до необходимостта от редовни ваксинации, наподобяващи на годишните ваксини срещу грип.

