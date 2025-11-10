Валежи в цялата страна и жълт код за интензивен дъжд

В Източна България ще духа слаб и умерен южен вятър, а в западните и централните райони на Дунавската равнина – слаб, от запад-северозапад. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните от 11°-13° в западната половина на Дунавската равнина до 19°-20° в Югоизточна България. За 10 ноември е издаден жълт код за интензивни валежи за крайните южни части на област Смолян и Кърджали.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 6°.

По Черноморието ще бъде облачно, през деня почти без валежи. Дъжд ще вали през нощта срещу вторник. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, вечерта на север от Варна 3 бала.