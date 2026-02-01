Валежи от сняг днес, температурите се понижават

Атмосферното налягане e по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Днес започналите от югозапад валежи от сняг ще обхванат цялата страна и до вечерта в повечето райони ще са интензивни и значителни. Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи ще има и в Североизточна България. Ще се образува снежна покривка, на места в Централна Южна България и Лудогорието ще е значителна. Ще духа умерен, в Източна България временно силен североизточен вятър, ще има снежни виелици и навявания. Ще продължи да нахлува студен въздух. Дневните температурите ще се понижават и към 14 часа ще са между минус 3° и 2°, в София – около 1°.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, най-интензивни и значителни в Родопите. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има снежни виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.

Облачно и с валежи ще бъде времето и по Черноморието. Ще вали сняг, само по южното крайбрежие дъжд, който също ще премине в сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат 1°-3°, на юг от Бургас малко по-високи. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 41 мин. и залязва в 17 ч. и 40 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 59 мин. Луната в София залязва в 7 ч. и 35 мин. и изгрява в 17 ч. и 8 мин. Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.