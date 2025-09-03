Вандали прекършиха лампа от улично осветление в новоизграден парк в Брезник

Брезничани останаха потресени от вандалска проява в новоизградения парк. Прекършена е лампа на уличното осветление на улица „Борис Антов“, а от съоръжението продължават да стърчат жици.

Общината е взела мерко за обезопасяване на съоръжението като оградили мястото с лента. От общината са оградили мястото с лента.

„Обръщаме се с апел към всички граждани, включително деца и родители, изградените съоръжения да се пазят, тъй като приоритет за Община Брезник в момента е справянето с водната криза“, призовават от общината.

Освен призиви гражданите призовават и нарушителите да бъдат открити и наказани.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






