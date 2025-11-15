Вандалска проява по пътя за хижа „Яворов“: Отсякоха пет млади тополи

Днес, 15 ноември, по пътя към хижа Яворов бяха вандалски отсечени пет млади тополи, засадени преди 12 години със средства на данъкоплатците. Дърветата са повалени и демонстративно оставени на пътното платно – акт, който показва открито неуважение към труда и средствата, вложени от цялата общност.

Кметът на Община Разлог остро осъжда тази груба и недопустима вандалска проява. Умишленото унищожаване на общинско имущество е посегателство не само срещу природата, но и срещу всички граждани, които се стремят към подредена и зелена среда.

Важно е да се подчертае, че тези тополи имат ключово значение за района. Освен че допринасят за облагородяването на пътя, те са засадени и като снегозадържащо средство, което предпазва пътното трасе от зимни навявания и гарантира по-голяма безопасност и проходимост през тежките зимни месеци. Докато се стремим да надграждаме, подобни вандалски действия ни връщат болезнено назад.

Община Разлог вече е предприела всички необходими действия за установяване на извършителите, които ще бъдат подведени под отговорност за тази престъпна и напълно неприемлива постъпка.

Призоваваме гражданите към активна позиция и сигнализиране при забелязване на подобни прояви. Заедно можем да опазим общото си природно и обществено богатство.