ВАНДАЛСКИ АКТ! Напръскаха „Фолксваген Тигуан” с черен спрей след скандал между съседи в Сандански

Собственик на „Фолксваген Тигуан” в Сандански откри возилото си, напръскано с черен спрей. Той е подал е сигнал на тел. 112, на място са пристигнали дежурните полицаи и са установили увредения автомобил.

Инцидентът е станал в 23:13 часа на 12 август. Полицията преглежда охранителните камери, за да установи извършителя, на които се вижда мъж с качулка, носещ черен спрей.

Причината за вандалския акт е скандал между две семейства, живеещи на ул. „Пирин” в Сандански. Един от членовете на едното семейство е криминално проявен и добре познат на полицията. За да отмъсти той изпратил друго лице, което през нощта надраскало с черен спрей белия „Фолксваген Тигуан“, собственост на другото семейство.

Работата по установяване на причините за вандалския акт продължават.

ЛИДИЯ МАНЕВА






