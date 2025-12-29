Топ теми

Ванилови полумесеци

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 354 )

Необходими продукти (около 30–35 броя):

  • 200 г бяло брашно
  • 150 г краве масло, студено
  • 100 г фино смлени бадеми или орехи
  • 80 г пудра захар
  • 1 пакетче ванилова захар
  • щипка сол

За овалване:

  • 100 г пудра захар
  • 1–2 пакетчета ванилова захар

Начин на приготвяне:

1. В купа смесете брашното, смлените ядки, пудрата захар, ваниловата захар и солта.
2. Добавете нарязаното на кубчета студено масло и омесете бързо меко тесто.
3. Увийте тестото във фолио и го оставете в хладилник за минимум 30 минути.
4. От тестото оформяйте малки рулца, извивайте ги във форма на полумесец и подреждайте в тава, покрита с хартия за печене.
5. Печете в предварително загрята фурна на 170°C за около 12–15 минути – сладките трябва да останат светли.
6. Още топли, оваляйте внимателно в смес от пудра и ванилова захар. Оставете да изстинат напълно.

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *