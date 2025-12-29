Ванилови полумесеци

Необходими продукти (около 30–35 броя):
- 200 г бяло брашно
- 150 г краве масло, студено
- 100 г фино смлени бадеми или орехи
- 80 г пудра захар
- 1 пакетче ванилова захар
- щипка сол
За овалване:
- 100 г пудра захар
- 1–2 пакетчета ванилова захар
Начин на приготвяне:
1. В купа смесете брашното, смлените ядки, пудрата захар, ваниловата захар и солта.
2. Добавете нарязаното на кубчета студено масло и омесете бързо меко тесто.
3. Увийте тестото във фолио и го оставете в хладилник за минимум 30 минути.
4. От тестото оформяйте малки рулца, извивайте ги във форма на полумесец и подреждайте в тава, покрита с хартия за печене.
5. Печете в предварително загрята фурна на 170°C за около 12–15 минути – сладките трябва да останат светли.
6. Още топли, оваляйте внимателно в смес от пудра и ванилова захар. Оставете да изстинат напълно.