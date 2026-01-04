Варна счупи температурен рекорд с летните 20 градуса днес

Варна регистрира абсолютен температурен рекорд днес, 4 януари 2026 г., като термометрите в морската столица достигнаха пролетните 20.4 градуса по Целзий. Това сочат данните на Meteo Bulgaria, които потвърждават безпрецедентната климатична аномалия за началото на годината.

Досегашният връх за тази дата се държеше от 1991 година, когато са били измерени 18.4 градуса. Подобряването на рекорда с цели 2 градуса е ясен сигнал за засилващата се климатична нестабилност в региона.

Затишие пред буря

Макар днешният ден да предложи условия за разходки по плажа, прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) чертаят съвсем различна картина за остатъка от месеца. Главен асистент д-р Красимир Стоев от НИМХ предупреждава за драстична промяна на времето.

Очаква се температурите да се сринат, като минималните стойности през януари ще достигнат между минус 13 и минус 18 градуса. Тази температурна „ножица“ от над 38 градуса разлика (от +20 до -18) представлява сериозен шок както за човешкия организъм, така и за селското стопанство.

Януари започна със студено време, но бързият пренос на топли въздушни маси от югозапад доведе до днешните рекордни стойности. Според прогнозата обаче, прозорецът на топлото време се затваря.

Между 6 и 10 януари се очаква създаването на валежна обстановка, като на много места валежите ще бъдат значителни. В Северна и Западна България дъждът ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. По Черноморието валежите ще са предимно от дъжд, преминаващ в сняг, но без трайно задържане.

„Средата на месеца ще бъде динамична, като страната ще попада под влиянието на средиземноморски циклони“, допълват от НИМХ. Относително затопляне ще има само в началото на валежните процеси, преди нахлуването на студен въздух.