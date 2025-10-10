ВАС гледа изборното дело на Сандански на 3 ноември, изпратиха 41 призовки на страните

Върховният административен съд насрочи за 3 ноември заседание по изборното дело в Сандански. Делото ще се гледа от тричленен състав от Четвърто отделение на ВАС, като вече са изпратени 41 призовки. Това е станало за два дни, като страните по делото – касатори, ответници и прокурор, са уведомени по електронен път и по телефона от административния секретар.

Както „Струма“ писа, делото бе изпратено във ВАС на 1 октомври, повече от 2 месеца след като съдия Иван Шекерлийски постанови частично касиране на избора за ОбС – Сандански само по отношение резултата на РЗС на проведения извънреден вот на 23 февруари. По закон решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, което се оказа трудна задача за призовкарите с оглед летните отпуски.

Припомняме, че съдия Иван Шекерлийски обяви решението си на 23 юли, според което РЗС вкарва един общински съветник за сметка на ГЕРБ, които губят един мандат. Съдебното решение е базирано на заключението от изготвената по делото съдебно-математическа експертиза. При проверка на избирателни списъци и повторно преброяване на бюлетини специалистите направиха преизчисления на действителните бюлетини за всички кандидатски листи и определиха, че общинската избирателна квота е 637 гласа, колкото е изчислена и от ОИК – Сандански. Броят на получените от ПП РЗС действителни гласове е 637 и покрива избирателната квота, докато в протокола на ОИК гласовете им бяха 635. Трите вещи лица Николай Китанов, Бояна Гъркова и Росица Георгиева от ЮЗУ са направили преизчисление и съответно преразпределение на мандатите по кандидатски листи, предвид покритата от ПП РЗС общинска избирателна квота и правото им на един мандат в ОбС – Сандански.

Промяната в мандатите рефлектира върху ГЕРБ, чиито съветници от 5 стават 4. Останалите партии и коалиции запазват мандатите си – ВМРО-БНД (Има такъв народ) – 10, ЗНС – 4, ПП-ДБ – 3, БСП-Обединена левица – 2, МК БСДП-ДПС – 2, и по 1 мандат за „Евророма”, „Синя България” и Движение „Напред, България“. Вещите лица, които са ползвали метода „Хеър Ниймайер”, получиха по 2035 лв. възнаграждение за труда си. Припомняме, че изборното дело стартира на 4 март и бяха насрочени 11 съдебни заседания. Административното производство започна с 3-ма жалбоподатели – основният, партия РЗС, и двама кандидати за общински съветници от ГЕРБ, оспорващи преференциалния вот, които впоследствие отпаднаха, тъй като жалбите им се оказаха просрочени и делото спрямо тях бе прекратено. На съдебната арена остана само РЗС, като в хода на делото бяха разпитани свидетели за изборни нарушения, председатели на две СИК в с. Поленица и с. Склаве, гледани бяха и записи от преброяването на бюлетини в 3 секции, и накрая беше назначена съдебно-математическа експертиза за ревизия на действителните и недействителните хартиени бюлетини в половината от секционните избирателни комисии, както и на резултатите от машинния вот в 8 секции, броя на подписите в избирателните списъци и протоколите в 7 избирателни секциии. Адвокат Богоева твърдеше, че има разминаване от 10 гласа в протоколите на ОИК и ЦИК при машинния вот и само от това отклонение РЗС стопява разликата от 2 гласа, които не стигнаха да прескочи общинската квота от 637 гласа и да получи 1 мандат в ОбС – Сандански след частичния вот. Това се потвърди от експертизата на вещите лица, които заключиха, че РЗС вкарва 1 общински съветник.

Припомняме, че извънредните избори за ОбС – Сандански се проведоха на 23 февруари 2025 г. след съдебно касиране на редовните избори от 29 октомври 2023 г. Как ще се произнесе ВАС по второто изборно дело предстои да разберем най- вероятно до края на годината.

Бетина Апостолова