ВАС отхвърли окончателно жалбата на ОМО „Илинден“, че ги нарекли в национален ефир „доста зле изглеждащи“ и „изкопани отнякъде“

ВАС отхвърли без право на обжалване жалбата на ОМО „Илинден“ срещу решение на Административен съд – Благоевград и Комисията за защита от дискриминация, според които описанието на кореспондент на БНТ за външния вид на членовете „изкопани отнякъде“, „доста зле изглеждащи“, „със свещ като че ли търсени“ не са словесен тормоз, не са насочени към техните убеждения и етническа принадлежност и нямат за цел да накърнят достойнството им и да ги унизят.

Думите прозвучали в ефира на БНТ от кореспондента на националната телевизия Нина Спасова в предаване, излъчено на 25.01.2023 г. Конкретният повод за диспута е забранителният списък за влизане в страната с имена на евродепутати и общественици от България, огласен от бившия президент на Република Северна Македония Стево Пендаровски за ежегодните чествания на Гоце Делчев, които се организират на 4 февруари.

Според тричленен състав на ВАС, председателстван от съдия Виолета Главинова, Спасова не е извършила дискриминация по отношение членовете на организацията, а става въпрос за изразено лично мнение. Магистратите се позовават и на практиката на Европейския съд по правата на човека, според която е допустимо представители на медиите „да прибягват до „известна доза преувеличение или дори провокация“, стига изявленията им да не нарушават Етичния кодекс на поведение на професията и да не съдържат злепоставяне, атака или каквото и да е представяне в негативен план на цели етнически, религиозни или други групи, както и призив, насърчаване, приканване към насилие, омраза, ксенофобия или друга форма на нетърпимост спрямо тях“.

Членовете на ОМО „Илинден“ с македонския президент, която им навлече определението, че „изглеждат доста зле“ и „като че са изкопани отнякъде“



Така направените изявления, обидили омовци, „макар и недотам уместни и премерени в своя тон и лексика, не съдържат груб и унизителен език, уронващ достойнството на присъствалите на коментираната среща с президента на Република Северна Македония лица. От съдържанието им и контекста, в който са направени, не следва, че използваните изрази имат достатъчно висок праг на сериозност, който може да обоснове извод за обругаване на тези лица и целенасочено провокиране на обществена среда на неодобрение, отхвърляне и нетърпимост спрямо тях, още по-малко може да се открие какъвто и да е призив към омраза или насилие, основани на признаците „убеждения“ и „етническа принадлежност“, е заключението на българския съд. Според него жалби от подобен вид ограничават правата и свободното мислене на журналистите и злепоставят работата им и правото им да бъдат безпристрастни, със собствено мнение и оценъчно поведение.

