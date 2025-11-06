ВАС разгледа за 6 минути изборното дело за ОбС- Сандански, РЗС се отказа да обжалва

РЗС се отказа да обжалва разгледа за 6 минути изборното дело на ОбС- Сандански и предстои да се произнесе с решение . На заседаниетото, провело се на 3 ноември следобяд, не са присъствали както жалбоподателите– ОИК Сандански и ПП“ ГЕРБ“ , така и ответниците – представители на 10 партии и избраните общински съветници, които са били редовни призовани. В групата на ответниците се оказа и партия „РЗС“, чийто лидер Яне Янев обяви в аванс, още преди съдията от АС- Благоевград да обяви решението си, че ще иска цялостно касиране на вота. Както „Струма“ писа, на 23 юли съдия Иван Шекерлийски постанови частично касиране на избора за ОбС- Сандански, само по отношение резултата на РЗС, който вкарва 1 общински съветник, за сметка на ГЕРБ. Сега излиза, че от РЗС това ги устройва, и са променили първоначалното си намерение да обжалват.

Делото във ВАС е разгледано от тричленен състав, с председател Тодор Петков, в отсъствие на страните, и с участието на прокурор Нели Христозова. Заседанието е започнало в 15:31 ч , става ясно от съдебния протокол. Докладвани са двете жалби в които се прави искане за отмяна на решението на АС- Благоевград и връщане за ново разглеждане от друг състав. В същия ден са постъпили две писмени становища по електронната поща на ВАС- от адвокат Атанаска Богоева, представляваща РЗС, затова, че оспорва жалбите, и от адвокат Диана Башлиева, председател на ОИК- Сандански, с допълнителни доводи за неправилност на съдебното решение. В ход по същество, прокурор Христозова е заявила, че жалбите са неоснователни , а решението е правилно и законосъобразно тъй като безспорно са установени съществени нарушения на Изборния кодекс , като е представила по- подробно писмено становище. В 15: 37 ч съдебният състав е обявил делото за изяснено. Така след 6 минути заседанието е приключено, и предстои произнасяне от състава, в който докладчик е съдия Таня Дамянова.

Както „Струма“ писа, делото бе изпратено във ВАС на 1 октомври, повече от 2 месеца след като съдия Иван Шекерлийски постанови частично касиране на избора за ОбС- Сандански, само по отношение резултата на РЗС, на проведения извънреден вот на 23 февруари. По закон решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, което се оказа трудна задача за призовкарите заради летните отпуски.

Припомняме, че съдия Иван Шекерлийски обяви решението си на 23 юли, според което РЗС вкарва един общински съветник за сметка на ГЕРБ, които губят един мандат. Съдебното решение бе базирано на заключението от изготвената по делото съдебно-математическа експертиза . При проверка на избирателни списъци и повторно преброяване на бюлетини, специалистите направиха преизчисления на действителните бюлетини за всички кандидатски листи и определиха , че общинската избирателна квота е 637 гласа, колкото е изчислена и от ОИК – Сандански. Броят на получените от ПП „РЗС“ действителни гласове е 637 и покрива избирателната квота, докато в протокола на ОИК гласовете им бяха 635. Трите вещи лица Николай Китанов, Бояна Гъркова и Росица Георгиева от ЮЗУ бяха направили преизчисление и съответно преразпределение на мандатите по кандидатски листи, предвид покритата от ПП РЗС общинска избирателна квота и правото им на един мандат в ОбС – Сандански.

Промяната в мандатите рефлектира върху ГЕРБ, чиито съветници от 5 стават 4. Останалите партии и коалиции запазват мандатите си- ВМРО- БНД( Има такъв народ ) – 10 , ЗНС- 4 , ПП- ДБ- 3, БСП-Обединена левица- 2, МК БСДП- ДПС- 2 и по 1 мандат за Евророма, Синя България и Движение „Напред България“. Вещите лица , които са ползвали метода Хеър Ниймайер, получиха по 2035 лв. възнаграждение за труда си.

Припомняме, че изборното дело стартира на 4 март в АС- Благоевград по което бяха насрочени 11 съдебни заседания. В началото имаше 3 жалбоподатели- основният партия РЗС и двама кандидати за общински съветници от ГЕРБ, оспорващи преференциалния вот, които впоследствие отпаднаха тъй като жалбите им се оказаха просрочени и делото спрямо тях бе прекратено. На съдебната арена остана само РЗС, като в хода на делото бяха разпитани свидетели за изборни нарушения, председатели на две СИК в с. Поленица и с. Склаве, и гледани бяха записи от преброяването на бюлетини в 3 секции, и накрая беше назначена съдебно-математическа експертиза за ревизия на действителните и недействителните хартиени бюлетини в половината от секционните избирателни комисии, както и на резултатите от машинния вот в 8 секции, броят на подписите в избирателните списъци и протоколите в 7 избирателни секциии. Адвокат Богоева твърдеше, че има разминаване от 10 гласа в протоколите на ОИК и ЦИК при машинния вот и само от това отклонение , РЗС стопява разликата от 2 гласа, които не стигнаха да прескочи общинската квота от 637 гласа и да получи 1 мандат в ОбС- Сандански след частичния вот . Това се потвърди от експертизата на вещите лица, които заключиха, че РЗС вкарва 1 общински съветник. Припомняме, че извънредните избори за ОбС- Сандански се проведоха на 23 февруари 2025 г след съдебно касиране на редовните избори от 29 октомври 2023 г. Как ще се произнесе ВАС по второто изборно дело, ще стане ясно най- рано след около месец.

Бетина Апостолова