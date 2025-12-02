Вашето най-голямо романтично желание в зависимост от месеца на раждане

Въпреки че може би не искате да го признаете, дълбоко в себе си имате определени романтични желания. Ето за какво най-силно си мечтае всеки човек в любовен план според месеца му на раждане.

Януари

Винаги сте смели, когато става дума за връзки, и сте известни с това, че преследвате това, което искате. Ето защо тайно желаете някой да направи същото за вас. Желаете някой, който да ви види и веднага да знае, че иска да спечели сърцето ви. Със сигурност би ви било приятно да се почувствате преследвани за разнообразие, нали?

Февруари

Копнеете за романтиката, при която се чувствате като ужилени. Честно казано, идеята партньорът ви да настоява да му предадете целия си контрол е доста гореща. А ако действително можете да му се доверите в този сценарий, без да се притеснявате? Да, това е супер за вас.

Март

Мечтаете да откриете човек, който може да ви вдигне и да ви подхвърли. Но, знаете, по секси начин. Всички онези парливи сцени, които разпалват страниците на пикантните романтични романи? Да, вие мечтаете да изживеете този сценарий в реалния живот. И ако някой е достатъчно силен, за да го направи, то това сте вие. Изживейте секси живота, който винаги сте искали.

Април

Тъй като често задържате толкова много неща в себе си, имате нужда от връзка с някой, който е емоционално зрял. Разбира се, може да ви е трудно да им покажете всъщност колко много ви харесва колко лесно споделят емоциите си, но те вероятно ще го разберат, без дори да ви се налага.

Май

Дружбата е на първо място. Жадувате да се влюбите в най-добрия си приятел, но това не е тайна. Това, което невинаги казвате на хората, е, че понякога ви липсва романтиката, която се случва, когато сте смаяни. Позволете на най-добрия си приятел, превърнал се в партньор, да знае, че искате спонтанни вечери със среща и сте на път да постигнете тази мечта.

Юни

Вие сте адски романтични, което често означава, че винаги вие сте тези, които ухажват. Намираш се в небалансирани взаимоотношения, в които полагаш усилия да накараш партньора си да се чувства специален, но същата енергия не се отразява обратно. Тайно искате да се срещате с човек, който е също толкова романтичен, колкото и вие. В общи линии искате да изживеете забавния меден месец, но 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и за неопределено време.

Юли

Омръзнало ви е винаги да ви нараняват и често прекарвате повече време в мисли за злите си бивши, отколкото вероятно трябва. Ето защо тайно жадувате за обикновена лятна авантюра. Може би бихте могли да намерите някой секси човек, докато сте на почивка, за да сте сигурни, че няма да се стигне по-далеч от пет страхотни дни заедно. Сега, дали наистина ще се съгласите на такава романтична афера? Признаците сочат, че не.

Август

Искате човек, който едновременно ще ви позволи да планирате всичко, но и ще има мнение, когато го попитате къде иска да отиде на вечеря. Активен партньор, който обаче няма нищо против да ви отстъпва контрола. В сърцето си знаете, че това не е игра на власт, на каквато прилича, но го запазвате за себе си, защото… да, не звучи добре.

Септември

Търсите някой, който ще се отнася с вас като с нежно цвете. Той може да държи сърцето ви в ръцете си и никога да не го нарани. В края на краищата вие сте чувствителни и лесно се посинявате. Но запазвате това за себе си, защото смятате, че е твърде нереалистично да го искате. Дали обаче е така? Страхувам се, че мисленето, че е нереалистично да бъдете с някой, който цени чувствата ви, всъщност проявява грешното за вас.

Октомври

Иска ви се любовта просто да ви намери. Не би трябвало да полагате никаква работа, за да я намерите. Просто един ден ще сте в книжарницата и ще се ударите с ръце, докато и двамата посягате към една и съща книга, в стил „запознанство“. Което означава, че вероятно не полагате почти никакви усилия в приложенията за запознанства, което много дразни приятелите, които просто искат да ви видят щастливи. Но понякога любовта от романтичните филми се случва и в реалния живот – защо да не се случи и на вас?

Ноември

Всеки, с когото се опитвате да се срещате, не отговаря на изискванията. Те просто не са достатъчно интелигентни – нямат достатъчно остроумие, за да се справят с вашата наглост. Ето защо винаги си фантазирате за човека, който ви дава шанс да се справите. Не търсите сценарий „противоположностите се привличат“. По принцип искате да се срещате със себе си.

Декември

Честно казано, иска ви се да положите повече труд, за да намерите някого. Не ви харесва, когато ви се струва прекалено лесно. Сякаш те не са подходящи за вас, ако просто ви паднат в скута. Но запазвате това за себе си, защото е могъщо досадно за всички останали да слушат колко лесно е обикновено за вас да намерите някой, който е влюбен във вас.