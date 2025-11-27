Вашият дом! 10 основни правила в съвременния интериорен дизайн

Ако знаете основополагащите правила в съвременния интериорен дизайн лесно ще трансформирате всяко пространство така, че то да изглежда хармонично и със стил. Много пъти сте виждали снимки на „преди“ и „след“ ремонт на дома или след работа на дизайнер. Какво обаче се крие зад тях?

Оставете достатъчно пространство между мебелите

За да бъде уютно жилищното пространство, помислете както за практичността, така и за естетиката, съветват от momistudio.com.

За да изглежда стаята хармонично подредена, оставете между 30 см до 45 см между местата за сядане и масичка за кафе във всекидневната. Ако разстоянието е по-малко, може да се почувствате притиснати. Ако пък сте твърде далеч от масата, ще ви е неудобно, когато посегнете за книга или чаша кафе.

Освен това, когато избирате масичката за кафе, уверете се, че тя не надделява над интериора. Пропорциите са правилни, когато масата е около 2/3 от дължината на дивана.

Изберете главен герой в помещението

Всяка стая се нуждае от главен герой или акцент – нещо, което прави впечатление. Това може да е огромна мебел в ярък цвят, невероятен килим, произведение на изкуството или стена с интересна декорация. Главният герой е нещото, което винаги ще направи впечатление, когато влезете в стаята.

Акцентът трябва да е под светлината на прожекторите. Това може да е смел цвят по стената, но ако веднага приковава погледа, значи изпълнява перфектно ролята си. Ако пък сте избрали главният герой да е ценно произведение на изкуството, не забравяйте да го подчертаете с подходящо насочено осветление.

Създайте илюзия за височина

Ако имате ниски тавани изберете мебели с нисък профил, като дивани и маси за кафе, за да създадете илюзията за височина. Можете също така да използвате мебели с тънки рафтове за книги, които привличат погледа нагоре.

За да създадете илюзия за повече пространство боядисайте стените, первазите и тавана в един и същ цвят. Така ще измамите окото къде свършват стените и започва таванът, и оптически ще създадете височина в помещението.

Създайте многопластово усещане

Избягвайте да нахвърлите всичко заедно в стаята. Помислете как да обогатите пространството във вашето жилище. Изградете го чрез цвят, текстура, шарка, плат, повърхностни обработки, осветление, картини, растения, книги. Важно е да следвате личния си вкус, а не задължително това, което е на мода.

Напластяването е изкуството да комбинирате различни тъкани, щампи, цветове и текстури по начин, който внася характер в стаята. Умелата комбинацията на различни елементи е един от най-сигурните начини да направите дома си по-уютен и жив.

Изберете една доминираща тъкан, например завесите или килимът. След това започнете да наслоявате като добавяте различни, но допълващите се тъкани във възглавниците, лампи, тапети.

Изберете произведение на изкуството и го окачете правилно

Когато става въпрос за окачване на снимки и картини, не ги поставяйте твърде високо. Идеалната височина е на нивото на очите, което е приблизително 145 см от пода до центъра на картината.

Разбира се, има изключения, ако имате любима, по-малка картина, окачете я над масата или до лампа, което ще й придаде по-интимно усещане. Така няма да се загуби върху огромното празно пространство на голямата стена.

Ако искате да окачите няколко картини на една стена, изберете основна картина. Тя трябва да бъде на нивото на очите, а останалите да са подредени спрямо нея.

Добавете огледала

Огледалата не само придават светлина и дълбочина на стаята, но могат да отразяват гледки, визуално да разширяват пространството и дори да се превърнат в акцент в стаята.

Освен това те са много практични и са чудесна инвестиция, която ще направи дома ви по-изразителен. Може да ги поставите във всяко помещение – от банята, пред коридора, до спалнята, а защо не и трапезарията.

Подберете правилното осветление

Когато избирате подходящ полилей или висящо осветление, което да окачите над масата за хранене, стремете се към монтаж, който е между половината и 2/3 от ширината на масата. Това ще ви гарантира перфектни пропорции и дизайнът ви ще изглежда хармоничен.

Същото правило може да приложите към дълги и тънки осветителни тела. Съотношението половин към 2/3 се прилага към дължината на масата и по този начин осветителното тяло ще изглежда съразмерно и правилно подбрано в интериора.

Облечете прозорците си

Завесите никога не трябва да висят наполовина на прозореца. За да ги представите в пълния им блясък, уверете се, че те или докосват пода, или леко се подгъват на него.

За набора на завесите също има няколко правила. Ако искате да са с по-голям набор дължината им трябва да е три пъти по-голяма от дължината на прозореца. По-предпочитано е съотношението едно и половина до две спрямо дължината на прозореца. Всичко зависи от стила, който искате да постигнете, както и от материята на завесите или пердетата, които сте избрали.

Ако имате малък прозорец, създайте илюзията за нещо много по-голямо, като поставите завесите си извън ръба на прозореца. Завесите придават мекота и усещане за простор. Не се страхувайте да ги пуснете от пода до тавана. Късите завеси определено са лош вариант, защото с тях стаята ще изглежда несъразмерна.

Ако пък дългите завеси не подхождат на стаята, тогава заложете на римски щори, за да „облечете“ прозорците си.

Използвайте различни фигури

Повечето всекидневни са пълни с правоъгълни и квадратни форми, защото такова е естеството на по-големите мебели като диван, бюфет, рафтове.

Ако в помещението има твърде много линии и прави ъгли, добавете овални форми, които да омекотят усещането в пространството.

Кръгла маса за кафе, чифт кръгли помощни масички, кръгли килими, кръгло огледало – вариантите са безкрайно много.

Всеки от тези елементи ще разчупи помещението и то вече няма да изглежда толкова скучно и праволинейно.

Накрая направете крачка назад

Нещо липсва?

Ако не сте сигурни от какво още се нуждае вашата стая, за да бъде завършена, отстъпете крачка назад и я погледнете.

Всички интериорни дизайнери ще ви кажат, че гледането на стая от разстояние често е най-лесният начин да разберете какво е излишно и какво трябва да се добави.

Дайте си време и вижте цялата картина.