Вдигат заплатите на медиците – исканията на младите лекари ще бъдат удовлетворени

Управляващата коалиция е решила да удовлетвори исканията на младите лекари за нивата на възнагражденията им, като увеличение на заплатите ще има и за всички други заети в здравната сфера. Това съобщи председателят на парламентарната здравна комисия и председател на Съвета за съвместно управление на управляващата коалиция Костадин Ангелов (ГЕРБ) на заседание на комисията в сряда, на което се разглеждат законови поправки за регулация на заплатите на медиците. Ангелов съобщи, че необходимите за това средства ще бъдат предвидени в Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. и затова партиите от управляващата коалиция днес няма да подкрепят нито един от първоначално предложените варианти.

„На ниво коалиция сме взели решение представените искания на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме и бюджетни възможности как това да се случи. Тъй като работещите в системата на здравеопазването се финансират основно от НЗОК, а разходите са фиксирани и определени със Закона за бюджета на НЗОК, вариантът който сме намерили не се съдържа в нито един от предложените три законопроекта“, посочи Ангелов.

По думите му нивата на заплащане ще се разпишат в Закона за бюджета на НЗОК и ще се отнасят не само до младите лекари, но и до всички заети в системата на здравеопазването: лекари без специалност, лекари с по една, две и повече специалности, началници на клиники и отделения, медицински сестри и т.н. Ангелов посочи, че няма да има нива на възнаграждения по-малки от поставените искания.

Тъй като нивата на възнаграждения ще се разпишат в Закона за бюджета на НЗОК, днес управляващата коалиция няма да подкрепи досега предложените варианти, включително и от тях.

„Трябва да увеличим приходите на лечебните заведения, за да си позволят увеличение на заплатите“, посочи Ангелов, цитиран от „Медиапул“.

По думите му бюджетът на НЗОК за 2026 г. ще бъде увеличен с 400 милиона лева, спрямо този за 2025 г. Това означава, че ще бъде близо 10 милиарда лева.

Както младите лекари, така и медицинските сестри поискаха заплатите им да са 125% от средната за страната.

