Веднъж изневерил, завинаги изневеряващ – ето каква е истината

Ако се срещате с човек, който е изневерявал преди, това не означава автоматично, че връзката ви е обречена на провал. Все пак, ако знаете, че партньорът ви в миналото е имал месеци наред любовна афера, е разбираемо да сте притеснени за съвместното ви бъдеще.

Противно на общоприетото схващане обаче, това не е универсална истина. Дали този път половинката ви ще изневери или не може да зависи от много различни фактори. Ето някои знаци, които могат да ви помогнат да разберете каква е ситуацията.

1. Говори за миналото си, защото иска, а не защото трябва да го прави

Нямаме право да знаем всичко за миналото на нашите близки. Технически погледнато, партньорът ви не е длъжен да разкрие предишна афера, например, и е логично защо може да се колебае да признае за изневяра, особено ако току-що сте започнали да се срещате.

Ето защо когато някой доброволно споделя грешките си, е много по-вероятно да бъде надежден партньор в бъдеще. Разбира се, изпреварването на нещата не гарантира, че няма да ви направи мръсно по-нататък, но показва, че признава своята недискретност заради самата честност, а не от натиск или задължение.

2. Знае защо е изневерил

Обяснението може да не оправдава постъпката, но може да ви каже много за способността му да се самоанализира и да поема отговорност за действията си, което е важна стъпка към справяне и коригиране на вредното поведение.

Ако партньорът ви се държи така, сякаш това не е било под негов контрол, или твърди, че не знае защо е изневерил, това са червени флагове. Някой, който се е поучил от грешките си, трябва да може да признае недостатъците си или да разкрие, че ниското му самочувствие го е накарало да търси потвърждение от някой друг.

3. Разбира защо сте критични или скептични към него

Ако партньорът ви се защитава, когато повдигнете въпроса за миналото му, например, или ви обвинява, че имате нужда от пространство, това обикновено показва, че той не поема истинска отговорност. Това е така, защото истинското разкаяние включва признаване на лошото поведение, дори ако прошката не е гарантирана.

За да разберете доколко наистина съжалява, обърнете специално внимание на начина, по който говори за изневярата си. Дали се разкайва и съжалява, или се хвали? Дали крие подробностите, или обвинява някого, освен себе си?

Човек, който е отворил нова страница, ще бъде възприемчив към всяка ваша реакция – разочарование, тъга, дори ярост. И в идеалния случай ще бъде търпелив, ако преосмисляте дали си струва да се срещате с него.

4. Направил го е само веднъж

Понякога обстоятелствата на аферата нямат значение. Но някои подробности, като например дали е било еднократно подхлъзване или по-дълга връзка, могат да ви помогнат да определите дали старите навици наистина са останали зад гърба му.

Някой с по-дълъг модел на изневяра определено е по-вероятно да изневери отново, отколкото някой, който го е направил само веднъж – освен ако не е свършил сериозна работа върху себе си. Това е така, защото повтарящото се поведение обикновено показва по-дълбоко вкоренена принуда (като нужда от външно потвърждение или страх от обвързване) в сравнение с нещо ситуативно, което е предизвикало моментна грешка в преценката.

5. Предприел е действия за поправяне на грешките си, като например терапия

Не е толкова важно какво казва, а какви стъпки е предприел, за да се поучи от грешките си. Ходенето на терапия е един зелен флаг. Това обикновено означава, че той се направил необходимото, за да се справи с поведението си.

Дори и да не е ходил на специалист, други усилия, които показват, че е сериозен в желанието си да поправи нещата, включват извинение към бившия партньор, четене на книги и постоянно насърчаване на открита комуникация с вас.

В крайна сметка, колкото и да е обезсърчаващо миналото на изневярата, не е задължително това да се повтори, особено ако партньорът ви е показал, че наистина се стреми да се подобри.