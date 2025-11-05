Вейповете с канабис супер модерни в Пиринско

Вчера в района на ул. „Генерал Ковачев“ в гр. Гоце Делчев, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е извършена проверка на 17-годишен младеж от града, у когото е открита електронна цигара с течност, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата продължава.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържана 18-годишна девойка от гр. Велико Търново, след като в обедните часове вчера в района на ул. „Васил Кънчев“ в гр. Банско, у нея е намерен пълнител с течност за електронна цигара, реагираща положително на канабис. По случая е образуван заявителски материал.