Вейпове с канабис открити в ученичка в Благоевград и мъж от Гоце Делчев

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е задържан 33-годишен мъж от гр. Гоце Делчев. В района на ул. „Ген. Ковачев“ в гр. Гоце Делчев, у него е намерено електронно устройство за пушене, съдъжащо жълтеникава течност, която след направен полеви тест е реагирала пожително на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

В района на ул. „В. Мечкуевски“ в гр. Благоевград е задържано непълнолетно момиче от гр. Разлог, у което е намерен пластмасов контейнер с обем около 5 милилитра, съдържащ жълтеникава течност, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. За случая е уведомена РП-Благоевград.





