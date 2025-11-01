„Велбъжд“ записа най-тежката загуба след възраждането на мъжкия баскетбол в Кюстендил

Отборът на „Велбъжд 2002“ записа най-тежката загуба след възраждането на мъжкия баскетбол в Кюстендил. Избраниците на наставника Боян Велинов регистрираха поражението като гости на „Фаб файв“ (Сф) с 56:116 (14:39, 24:70, 37:95) в 4-ия кръг на Западната „Б“ група. Така новаците в третия ешелон продължават да са без победа от началото на сезона. Най-резултатен за кюстендилци бе Любомир Димитров, който реализира 21 точки и овладя 9 борби. Над всички на паркета беше Камен Атанасов, останал на една асистенция от трипъл-дабъл след 13 т., 17 б. и 9 ас. С 8 пункта и 5 ас. за домакините се отчете бившият баскетболист на „Академик Благоевград“ Георги Кръстев. Той и съекипниците му спечелиха тотално битката под кошовете с 59 овладени топки срещу едва 38 за опонентите им. В следващия си мач „Велбъжд“ приема на 8 ноември „Национал“ (Сандански), който също все още е без победа, но е с мач по-малко.

„ФАБ ФАЙВ“: Бошнаков-13, Г. Христов-16, Кр. Кръстев-16, Г. Кръстев-8, Атанасов-13 (Свраков-12, Д. Христов-9, Мораров-7, Лозанов-21, Александров-1).

„ВЕЛБЪЖД“: Спиров-10, Пет. Стоименов-10, Пав. Стоименов-4, Л. Димитров-21, Славов (Златков-7, Милушев-4, Губер, Любенов, Стоянов).

ИВАН ДИМИТРОВ