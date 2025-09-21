Великобритания, Австралия и Канада признаха Държава Палестина

Великобритания, Австралия и Канада признаха палестинска държава – историческа промяна в десетилетията западна външна политика, предаде АФП.

Португалия също планира да признае палестинската държава по-късно на 21 септември, докато Израел е под огромен международен натиск заради войната в Газа.

Великобритания и Канада станаха първите страни от Г-7, които направиха тази стъпка, като се очаква Франция и други държави да последват примера по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН, която започва на 22 септември в Ню Йорк.

Британският премиер Кийр Стармър заяви, че Великобритания официално признава Държава Палестина, предаде АФП.

„Днес, за да възродим надеждата за мир между палестинците и израелците и за решение с две държави, Обединеното кралство официално признава Държава Палестина“, написа Стармър в X.

Обединеното кралство исторически е било твърд поддръжник на Израел, но позицията му се промени, след като Израел засили офанзивата си в Газа.

През юли Стармър заяви, че Великобритания ще признае официално Държавата Палестина, ако Израел не предприеме „съществени стъпки“ към примирие с Хамас до началото на сесията на Общото събрание на ООН през септември.

„Канада признава Държава Палестина и предлага нашето партньорство за изграждане на обещанието за мирно бъдеще както за Държавата Палестина, така и за Държавата Израел“, написа канадският премиер Марк Карни в X.

Австралийският премиер Антъни Албаниз съобщи, че страната му също „официално признава независимата и суверенна Държава Палестина“.

„С този акт Австралия признава легитимните и дългогодишни стремежи на палестинския народ към собствена държава“, посочи Албаниз.

Очакваното обявяване се случи преди сесията на Общото събрание на ООН, където около 10 други държави, включително партньорът на Великобритания в Г-7 Франция, също възнамеряват да признаят палестинска държава.

По-рано на 21 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че създаването на палестинска държава би застрашило оцеляването на Израел. Той обеща да се противопостави на такива усилия в ООН следващата седмица.

Израел реагира остро на новината. Премиерът Бенямин Нетаняху определи решението като „награда за тероризма“. Според анализатори обаче кървавата офанзива в Газа е отчуждила редица традиционни съюзници на Израел.

Утре във връзка със събитията президентът на Франция Еманюел Макрон също ще обяви признаването на Палестина по време на заседание на ООН в Ню Йорк, както бе съобщил още през лятото.БГНЕС





