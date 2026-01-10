Великобритания обяви пакет от мерки за намаляване на смъртността по пътищата. Въвеждат се задължителни очни прегледи за шофьорите над 70-годишна възраст. Начинаещите водачи пък ще имат половин година пробен период, преди да получат пълни права на пътя, предава Нова.

Макар Великобритания да се слави с едни от най-безопасните пътища в света, властите признават, че през последното десетилетие тя e изостанала от 22 европейски държави по показател смъртност на пътя. Ако на Острова 24 души на милион население губят живота си в катастрофи, то в Норвегия са 16, в Швеция – 20. За сравнение в България са около 60, което поставя страната ни сред най-лошите по пътна безопасност.

Всеки ден средно четирима души умират по английските пътища, като най-често жертва стават начинаещите шофьори и възрастните. Затова и повечето мерки за повишаване на безопасността са насочени към тях.



„Правителството обяви, че шофьорите над 70-годишна възраст ще трябва да се подлагат на задължителен очен преглед на всеки три години, за да могат да продължат да карат. Когато огласи новата си политика за пътна безопасност, то публикува няколко подбрани примера за трагични инциденти. Ставаше въпрос за случаи, касаещи много възрастни хора, често над 85-годишна възраст, където зрението не е непременно единственият фактор за катастрофите. Правителството не представи никакви доказателства, че намаленото зрение е основен фактор за сериозните пътни инциденти”, заявява Денис Рийт. Затова ръководената от него пенсионерска организация се обяви против промените, наричайки ги дискриминационни спрямо възрастните хора.



„Има толкова много въпроси, на които очакваме отговор. Какво ще включват тези очни тестове? Например, ще бъдат ли по-трудни и прецизни от сегашния тест за четене на регистрационен номер на автомобил от 20 метра разстояние? Кой ще ги извършва – Националната здравна служба, личният лекар или експерти по безопасност? Просто не знаем. И най-важното – ще трябва ли да плащаш, за да си направиш този очен тест, за да продължиш да шофираш”, пита Денис Рийт.



Властите обаче смятат, че тестовете са необходими, тъй като един на всеки четирима шофьори, загинали в катастрофи, е бил над 70 години. А и се очаква броят им да расте заради застаряващото население на страната.



„Има три пъти по-голяма вероятност мъжете шофьори на възраст между 17 и 24 години да участват в сериозни пътни произшествия от по-възрастните шофьори, но въпреки това не се предприемат решителни действия за справяне с това предизвикателство. Ние твърдим, че възрастните шофьори са много по-внимателни, когато карат. Те, повече от всички други, разчитат на колите си, за да могат да водят нормален живот, независимо дали става дума за пазаруване, посещение на лекар, болница или за поддържане на социални контакти. Така че не бива да се отписва с лека ръка това, че на възрастните хора може да бъде забранено да шофират”, казва Денис Рийт.



Освен с 6-месечен срок между теоретичния и практичния изпит, младите шофьори ще се сблъскат и с по-ниски допустими стойности на алкохол в кръвта. Завишават се и наказанията за каране без пътна застраховка или с фантомни регистрационни номера, които все по-често се използват за избягване на наказания.