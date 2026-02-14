Руският опозиционен лидер Алексей Навални е бил убит с отрова, разработена от токсин на т.нар. „жаба стрела“, съобщи британското външно министерство, цитирано от „Би Би Си“.

Две години след смъртта на Навални в сибирска наказателна колония, Великобритания и нейните съюзници обвиниха Кремъл след анализ на проби от материали, открити по тялото му.

Няма друго логично обяснение за това токсинът, наречен епибатидин, да бъде открит в проби, взети от тялото на Алексей Навални, заявиха от британското външно министерство.

Говорейки по време на Мюнхенската конференция по сигурността, външният министър Ивет Купър каза: „Само руското правителство е разполагало със средствата, мотива и възможността да използва този смъртоносен токсин срещу Алексей Навални по време на неговото лишаване от свобода в Русия.“