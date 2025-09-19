Велоприключение „В дивия Запад“

Трънското туристическо дружество организира на 20 септември велопоход. Стартът е в 9,30 часа от с. Забел по маршрут махала Забелски хан, с. Ярловци, с. Лешниковци, с. Стайчовци, с. Костуринци, с. Студен извор, с. Бусинци, гр. Трън и обратно с. Забел.

Велопоходът е съгласуван с Община Трън, РПУ Трън и АПИ. Участиците ще са около 100, ще се движат по пътното платно, максимално близко до банкета в редици по двама. Велоколоната ще е доста дълга и ще бъде съпровождана от патрлуки на РПУ Трън. Шофирате по указания маршрут, трябва да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на съпровождащите полицейски автомобили.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





